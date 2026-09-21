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Мировое обозрение

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«Ему не оставили выхода»: Мендель пристыдила дочь Келлога после гибели украинца

«Ему не оставили выхода»: Мендель пристыдила дочь Келлога после гибели украинца

Скандал вокруг гибели 32-летнего жителя Днепропетровской области, утонувшего в реке при попытке скрыться от сотрудников территориального центра комплектования, получил неожиданное продолжение за океаном.

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