Часть Запорожской и Херсонской областей осталась без света в результате атак ВСУ

Значительная часть Запорожской и Херсонской областей осталась без электроснабжения из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем канале на платформе МАКС.
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