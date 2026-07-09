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Пятый канал

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Часть Запорожской и Херсонской областей осталась без света в результате атак ВСУ

Часть Запорожской и Херсонской областей осталась без света в результате атак ВСУ

Значительная часть Запорожской и Херсонской областей осталась без электроснабжения из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем канале на платформе МАКС.

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