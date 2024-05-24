Депутат объяснила, почему дорожают поездки и полеты в России

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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
потому что все заводы что были при СССР. забрали в свои руки бандиты. или вообще их разграбили и позакрывали. а с капитализмом зачем заводы если можно купить. обойдется дешевле. вот с этим капитализмом и довели страну до краха.при советском союзе все было свое и с западом дела почти не делались. и люди жили в тысячу раз лучше чем сейчас.раньше все или что то дешевело. а сейчас после  развала союза скажите хоть что то подешевело. смешно но все дорожает и дорожает.раньше люди жили а сейчас выживают.страна стала не рабочей а купи продай.ресурсы распродаются с такой быстротой... а что останется детям и будущему поколению . как бабка у разбитого корыта.для своего населения газ должен стоить копейки а он все дорожает.ведь он принадлежит не государству а бандитам в этом государстве. в голове не укладывается как это все возможно.кучка варов  командует в стране всеми людьми. Чубайс уже сбежал а наследство его живет и процветает.не пора ли все возвращать государству.. хватит наживаться ворюгам и бандитам.
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