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РИА Новости: пленный разведчик ВСУ рассказал о запусках дронов из Сумской области в Россию

РИА Новости: пленный разведчик ВСУ рассказал о запусках дронов из Сумской области в Россию

Пленный рядовой 120-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Масюк заявил в разговоре с РИА Новости, что украинские войска регулярно запускали разведывательные дроны из Сумской области на территорию России.

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