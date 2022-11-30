РИА Новости: пленный разведчик ВСУ рассказал о запусках дронов из Сумской области в Россию

Пленный рядовой 120-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Масюк заявил в разговоре с РИА Новости, что украинские войска регулярно запускали разведывательные дроны из Сумской области на территорию России.
Пленный рядовой 120-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Масюк заявил в разговоре с РИА Новости, что украинские войска регулярно запускали разведывательные дроны из Сумской области на территорию России.
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