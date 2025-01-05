Бензин в России подорожает в 2025 году на уровень инфляции

Цены на бензин в 2025 году продолжат расти. Главным фактором станет увеличение акциза на топливо, сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.
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