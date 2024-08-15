Лидер Южной Кореи высказался об объединении с Северной Кореей

Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль в речи по случаю Дня освобождения рассказал о видении «мирного и свободного» объединения с КНДР, и призвал различными путями содействовать созданию изменений в Северной Корее, чтобы у ее граждан «открылись глаза» и они «отчаянно» захотели объединения.
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