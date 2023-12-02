Россиянам объяснили, как правильно выбрать творог в магазине

МОСКВА, 2 декабря, ФедералПресс. Творог может оказаться опасным для здоровья из-за поступления на производство некачественного сырья, нарушения санитарных норм, а также несоблюдения условий транспортировки и хранения продукта.
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