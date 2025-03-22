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ЦБ сохранил ставку, банки ухудшают депозиты: время для долгосрочных вкладов?

ЦБ сохранил ставку, банки ухудшают депозиты: время для долгосрочных вкладов?

Центробанк РФ оставил ключевую ставку без изменений, в то время как банки ухудшают условия депозитов.

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