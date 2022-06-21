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Art: Из-за чего аристократ из «Гусарской баллады» поссорился с режиссёром Рязановым и другие факты про актёра Льва Полякова

Art: Из-за чего аристократ из «Гусарской баллады» поссорился с режиссёром Рязановым и другие факты про актёра Льва Полякова

Все, кто смотрел комедию Э.Рязанова «Гусарская баллада», прекрасно запомнили образ Петра Пелымова – благородного кавалергарда, переживающего разрыв с французской певицей.

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