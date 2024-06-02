Израиль в Газе и хуситы на Красном море: свобода геноцида — против свободы судоходства

Мифическая западная коалиция явно проигрывает оси сопротивления американо-израильской агрессии на Ближнем Востоке Число погибших в результате массированного удара Израиля 12 февраля по городу Рафах на юге Газы у границы с Египтом, возросло до 100 человек, более 230 ранено, сообщает вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen.