Водителям назвали три правила, которые помогут сберечь авто в морозы

Во время морозов чаще всего у водителей возникает вопрос — как завести машину в холода? Директор автотехцентра SGmaster Иван Криволуцкий рассказал о трех правилах, которые помогут сберечь автомобиль, пишет NGS24.
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