В Самарской области полицейские вручили беженцам из Донбасса свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации

В Самарской области полицейские вручили беженцам из Донбасса свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области вручили 19 беженцам из Донбасса свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.

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