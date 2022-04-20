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В Минтруде рассказали об увеличении числа работников в простое

В Минтруде рассказали об увеличении числа работников в простое

Число работников, находящихся в простое, увеличилось за последнее время в 2,5 раза. Об этом заявил 20 апреля замминистра труда Андрей Пудов на заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере в Госдуме.

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