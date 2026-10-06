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Лавров заявил о тревоге из-за ситуации вокруг Ирана

Лавров заявил о тревоге из-за ситуации вокруг Ирана

Москву обеспокоило то, как ситуация вокруг Ирана влияет на мировую экономику. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Восточного Тимора Бендиту Фрейташем.

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