Озимые томаты: посев в ноябре для обильного урожая в новом сезоне Ольга ВайленкоДля большинства садоводов томаты — это овощи, которые принято сажать весной, когда наконец-то приходит теплая погода, а угроза заморозков миновала.
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