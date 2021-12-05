Почему японская фанатичность не помогла им победить СССР? ОТРЕЗВЛЯЮЩИЙ ДУШ для тактической доктрины японцев

Почему японская фанатичность не помогла им победить СССР? ОТРЕЗВЛЯЮЩИЙ ДУШ для тактической доктрины японцев

Экономика и промышленность Японии была не в состоянии обеспечить сухопутную армию всем необходимым. Все главные промышленные ресурсы были пущены на флот и авиацию - более необходимые Японии в стратегии большой войны, поэтому основу японских ….

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