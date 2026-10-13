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Калужские новости

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В Обнинске задержали подозреваемого в ножевых ранениях подростка

В Обнинске задержали подозреваемого в ножевых ранениях подростка

15-летнего подростка ударили ножом в голень и корпус в конфликте на проспекте Ленина в Обнинске. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет.

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