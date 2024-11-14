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Земля в сетях магнитной бури: что ждет нас сегодня, 15 ноября

Земля в сетях магнитной бури: что ждет нас сегодня, 15 ноября

Земля в сетях магнитной бури: что ждет нас сегодня, 15 ноября Ольга Вайленко14 ноября на Земле разразилась средняя магнитная буря, которая уже несколько дней вызывает нестабильность магнитного поля и продолжит влиять на геопогоду до конца недели.

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