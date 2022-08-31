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Танцам 40-х годов прошлого века обучат на центральной площади Уссурийска

Танцам 40-х годов прошлого века обучат на центральной площади Уссурийска

В субботу, 3 сентября в Уссурийске будут праздновать 77-ю годовщину окончания Второй мировой войны. На центральной площади развернутся тематические площадки, где горожан обучат танцам 40-х годов прошлого века и покажут кино о войне, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.

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