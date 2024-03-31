«Габриеле. Итальянская комедия» в Театре Маяковского

На Малой сцене Театра Маяковского — премьера спектакля «Габриеле. Итальянская комедия»ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ТЕАТРА МАЯКОВСКОГО Роли в спектакле исполнят молодые артисты Маяковки, принятые в труппу в 2021 и 2023 годах.
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