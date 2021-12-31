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График работы медицинских и социальных учреждений Москвы изменится в новогодние праздники

График работы медицинских и социальных учреждений Москвы изменится в новогодние праздники

Медицинские и социальные учреждения столицы в январские праздники будут работать по особому графику. В новогодние каникулы москвичи смогут обратиться за услугами в дежурные центры МФЦ, пройти тестирование на коронавирус или сделать прививку.

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