График работы медицинских и социальных учреждений Москвы изменится в новогодние праздники

Медицинские и социальные учреждения столицы в январские праздники будут работать по особому графику. В новогодние каникулы москвичи смогут обратиться за услугами в дежурные центры МФЦ, пройти тестирование на коронавирус или сделать прививку.
Медицинские и социальные учреждения столицы в январские праздники будут работать по особому графику. В новогодние каникулы москвичи смогут обратиться за услугами в дежурные центры МФЦ, пройти тестирование на коронавирус или сделать прививку.
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