Деньги на обычном банковском счёте, накопительном и на депозите выполняют разные задачи: одни должны оставаться под рукой для повседневных расходов и непредвиденных ситуаций, другие можно на время отложить — и получать доход, поэтому держать все средства в одном месте не всегда рационально.