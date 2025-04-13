Mash: Тимуру Иванову грозит новое уголовное дело

Бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову может быть предъявлено новое обвинение. Его знаменитый особняк, известный благодаря роману «Мастер и Маргарита», могли ремонтировать за счет средств военного подрядчика, сообщают telegram-каналы.
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