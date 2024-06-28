Попался: принца Гарри обвинили в уголовно наказуемом преступлении

Адвокат заявил, что супруг Меган Маркл сознательно уничтожил важные улики. Принца Гарри обвиняют в уничтожении улик LEGION-MEDIAПринц Гарри попал в крайне неприятную ситуацию, однако винить ему в этом, кроме самого себя, некого.
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