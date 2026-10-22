Казанский УНИКС встретится с московской МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра пройдет сегодня в «Баскет-холле», начало — в 19:00 по московскому времени.
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