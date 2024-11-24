В Архангельске сотрудник МЧС сделал необычное предложение своей возлюбленной

В Архангельске пожарный МЧС сделал оригинальное предложение руки и сердца своей возлюбленной.Сотрудник МЧС Максим Дегтярев из Архангельска предложил своей возлюбленной стать его женой красивым и необычным способом.
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