Путин назначил бывшего тюменского чиновника врио губернатора Томской области

Бывший заместитель губернатора Тюменской области и экс-глава Тобольска, а ныне замначальника кремлевского управления по внутренней политике 55-летний Владимир Мазур назначен временно исполняющим обязанности губернатора Томской области.
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