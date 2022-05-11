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Путин назначил бывшего тюменского чиновника врио губернатора Томской области

Путин назначил бывшего тюменского чиновника врио губернатора Томской области

Бывший заместитель губернатора Тюменской области и экс-глава Тобольска, а ныне замначальника кремлевского управления по внутренней политике 55-летний Владимир Мазур назначен временно исполняющим обязанности губернатора Томской области.

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