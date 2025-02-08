День дипломата: когда отмечают, история и традиции праздника

Когда отмечается День дипломата? День дипломата в России ежегодно празднуется 10 февраля. Дата была выбрана в честь основания в 1549 году первого в истории России государственного органа, отвечавшего за внешние сношения — Посольского приказа.
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