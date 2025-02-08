УтроNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

УтроNews

140 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Семенов
    Стринги прикроют, будут брюликами в ану*е сверкать. Первый никто не смотрит и с интервиденьем то же сделают, опыт есть.Прикроем стринги ...
  • Eduard
    До каких пор мыбудимэтубанду спонсировать.Когда надо они нас не поддержат,предадут!Россия поддержала...
  • nyha
    Проследите обязательно как он ходит в туалет...Дуеся или нет....Трамп подписал оч...

День дипломата: когда отмечают, история и традиции праздника

День дипломата: когда отмечают, история и традиции праздника

Когда отмечается День дипломата? День дипломата в России ежегодно празднуется 10 февраля. Дата была выбрана в честь основания в 1549 году первого в истории России государственного органа, отвечавшего за внешние сношения — Посольского приказа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх