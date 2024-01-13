«Переходы были всегда. Сейчас просто в большей мере, потому что это стало возможно. Как относиться к тому, что, например, футболисты из Южной Америки приезжают и играют за нас или наши хоккеисты играют в США? Почему мы не говорим про это? Фигурное катание стало очень популярным, и сейчас вдруг обратили внимание на то, что наши спортсмены стали кататься за другие страны.