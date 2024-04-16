Пенсионеры-дачники: льготы и меры поддержки в новом сезоне Ирэн ОрлонскаяВ начале дачного сезона многие пенсионеры отправляются за город, однако не все из них осведомлены о предоставленных им льготах, которых в этом году оказалось довольно много.
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