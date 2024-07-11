Братья переделали чужой самокат и стали фигурантами уголовного дела

Подростков будут судить за кражу – замысел возник, когда они зашли в подъезд погреться Двух несовершеннолетних двоюродных братьев в Суоярвском районе будут судить за кражу, расследование уголовного дела завершено.
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