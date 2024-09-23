Испанские фермеры призвали сократить импорт зерна из Украины

Организация Unión de Uniones, объединяющая испанских производителей зерна и животноводов организовали митинг перед представительством Еврокомиссии в Мадриде с призывами сократить импорт зерновых культур из Украины.
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