Бесплатный бокал вина едва не сорвал курортный сезон в Абхазии

Абхазия начала готовиться ко второму туру выборов, в который вышли Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. В то время как кандидаты и сотрудники их штабов, уставшие от предвыборной гонки, оказались не готовы к общению с российскими журналистами, жители Сухума оказались более разговорчивыми.