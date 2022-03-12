Россияне лишились антивирусов Avast, Norton и Bitdefender

У россиян все меньше альтернатив по защите своих компьютеров от вирусов и прочих угроз. Из-за событий на Украине о приостановке деятельности в России сообщили три разработчика антивирусного ПО: Avast Software, NortonLifeLock и Bitdefender.
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