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На праздник Ермилов день 26 января оставались дома и посвящали семье

На праздник Ермилов день 26 января оставались дома и посвящали семье

На праздник Ермилов день 26 января оставались дома и посвящали семье Полина АвдотьеваВ пятницу, 26 января 2024 года, православные христиане Российской Федерации и мира вспоминают мучеников Ермила и Стратоника Синигидонских.

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