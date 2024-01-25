На праздник Ермилов день 26 января оставались дома и посвящали семье Полина АвдотьеваВ пятницу, 26 января 2024 года, православные христиане Российской Федерации и мира вспоминают мучеников Ермила и Стратоника Синигидонских.
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