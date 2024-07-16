SHAMAN появился на публике с любимой — она его старше и богаче

Певец впервые за долгое время вышел в свет с женой. Ярослав Дронов Bulkin Sergey/news.ru/Global Look PressЯрослав Дронов (певец SHAMAN) впервые за несколько месяцев вывел в свет свою жену Елену Мартынову.
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