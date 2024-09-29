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Военное обозрение

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Дронница-2024. От техники к организации

Дронница-2024. От техники к организации

«Дронница-2024» может оказаться прорывным событием не только в сфере беспилотной авиации, но и в ведении войны в целом.

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