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Закон, порядок, государство

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Авиация ЮВО в Армении выполнит элементы простого, сложного и высшего пилотажей

Авиация ЮВО в Армении выполнит элементы простого, сложного и высшего пилотажей

Экипажи вертолетов Ми-8 и Ка-52 «Аллигатор» совершат полеты в район горных ущелий, где произведут посадку на неподготовленную площадку.

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