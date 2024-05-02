Повышенная угроза. Будет ли магнитная буря 2 мая 2024 года и как от нее спастись?

Вероятность возникновения бурь будет довольно высокой в ближайшие дни В ближайшие дни метеозависимые люди могут столкнуться с большими проблемами: некоторые ученые сообщают о повышенном риске магнитных бурь.
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