Спешат на помощь! В РФ создали особый внедорожник для спасателей

Универсальный оперативно-служебный автомобиль на базе пикапа Sollers ST9 (СТ9) представили на выставке «Комплексная безопасность-2026» в Казани.
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пикап - клон китайца, всё оборудование наверняка китайское. кто там что создал?