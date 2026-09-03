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За рулем

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Спешат на помощь! В РФ создали особый внедорожник для спасателей

Спешат на помощь! В РФ создали особый внедорожник для спасателей

Универсальный оперативно-служебный автомобиль на базе пикапа Sollers ST9 (СТ9) представили на выставке «Комплексная безопасность-2026» в Казани.

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