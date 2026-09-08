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Орловцы просят построить допвыезд из ЖК «Андриановский» вдоль Оки

Орловцы просят построить допвыезд из ЖК «Андриановский» вдоль Оки

Региональному Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства рекомендовано направить в БУ ОО «Орелархплан» на доработку предложенный вариант дополнительного выезда из ЖК «Андриановский».

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