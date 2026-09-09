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CNN: Россия постепенно уничтожает украинский «пояс крепостей» в Донбассе

CNN: Россия постепенно уничтожает украинский «пояс крепостей» в Донбассе

  CNN сообщает, что Россия постепенно ослабляет «пояс крепостей» в Донбассе, и положение украинских войск осложняется.

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