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Алена Косторная празднует день рождения: «По паспорту 20, по мозгам 15, а суставы болят как в 70»

Алена Косторная празднует день рождения: «По паспорту 20, по мозгам 15, а суставы болят как в 70»

«Дожили до моего двадцатилетия. По паспорту 20, по мозгам 15, а суставы болят как в 70», – пошутила фигуристка.

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