МИД РФ и МИД Ирана подтвердили разработку коридора "Север-Юг"

На встрече заместителя министра МИД РФ Михаила Галузина с замглавы МИД Ирана Мехди Собхани, прошедшей в четверг, стороны подтвердили стремление к совместной реализации инфраструктурных проектов на Южном Кавказе, включая развитие коридора "Север-Юг".
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