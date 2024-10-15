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В Крыму продолжают работать над новым гимном республики

В Крыму продолжают работать над новым гимном республики

В Крыму продолжается работа по созданию нового гимна республики. По словам председателя Госсовета РК Владимира Константинова, сейчас идёт работа над организационными моментами и разрабатываются положения конкурса.

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