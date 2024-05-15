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Автоэксперт Хайцеэр: продажу скрывающих номера устройств нужно запретить

Автоэксперт Хайцеэр: продажу скрывающих номера устройств нужно запретить

Инициатива лишать водительских прав за использование устройств, прячущих автомобильный номер от камер, на 1–1,5 года прежде всего может затронуть тех водителей, которые используют для этого специальные устройства.

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