В Усть-Куте жителя запугали и обокрали на два миллиона рублей

В Усть-Куте 49-летний мужчина стал жертвой мошенников, потеряв более 2 миллионов рублей. Злоумышленники, представившись гендиректором его компании и сотрудницей Росфиннадзора, убедили его перевести деньги на «безопасные ключ-карты», чтобы предотвратить якобы оформленный на его имя кредит и перевод средств в иностранный банк.