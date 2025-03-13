В Усть-Куте жителя запугали и обокрали на два миллиона рублей

В Усть-Куте 49-летний мужчина стал жертвой мошенников, потеряв более 2 миллионов рублей. Злоумышленники, представившись гендиректором его компании и сотрудницей Росфиннадзора, убедили его перевести деньги на «безопасные ключ-карты», чтобы предотвратить якобы оформленный на его имя кредит и перевод средств в иностранный банк.
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