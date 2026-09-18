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Более 20% избирателей в Удмуртии проголосовали в первый день выборов

Более 20% избирателей в Удмуртии проголосовали в первый день выборов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии явка на выборы депутатов в Госдуму по итогам пятницы, 18 сентября, составила 20,67% от общего числа избирателей с учётом голосования по ДЭГ.

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