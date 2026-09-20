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Татар-информ

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Флорбольный клуб «Ирбис» стартовал в Высшей лиге с победы над «Барракудой»

Флорбольный клуб «Ирбис» стартовал в Высшей лиге с победы над «Барракудой»

Фото: Ирина Донова / "Татар-информ" Флорбольный клуб «Ирбис» провел свой первый матч в Высшей лиге.

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