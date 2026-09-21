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В Устьянском округе с дропперов взыскали 600 тысяч рублей в пользу жертвы мошенников

Жительница Устьянского округа перевела мошенникам 600 тысяч рублей, а суд взыскал эту сумму с двух граждан, на чьи счета поступили деньги, — один из них утверждал, что просто продал карту.

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